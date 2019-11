Robotfoto in onderzoek naar sabotage Doel 4

Het gerecht hoopt met een robotfoto een doorbraak te forceren in het onderzoek naar de sabotage van Doel 4 vijf jaar geleden.

Het is een robotfoto van een persoon die de speurders graag willen spreken. Een getuige vond dat die man zich verdacht gedroeg rond het moment van de sabotage. Na vijf jaar is het nog altijd niet duidelijk wie met één hendel van een afvoerbuis 65.000 liter olie liet weglopen. Ook al zijn er maar 56 verdachten die binnen konden in de bewuste turbinezaal, toch tasten de speurders in het duister. En het is nog een groter mysterie waarom die persoon dat deed. De sabotage kostte de uitbater Engie 130 miljoen euro.