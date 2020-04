De jongens en meisjes van televisiefenomeen #Like Me stonden normaal in april en mei 12 keer in de Antwerpse Lotto Arena. Maar door het Coronavirus zijn die concerten uiteraard uitgesteld. Intussen is duidelijk dat de shows niet meer in de Lotto Arena zullen doorgaan. Ze zullen naar het grote broertje verhuizen: het Sportpaleis. Want de shows gewoon verplaatsen bleek geen optie. En dus is er geopteerd voor twee shows in het Sportpaleis, op 5 en 6 september. Iedereen die een ticket kocht, zal daar nog bericht van krijgen. Foto Belga