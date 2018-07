Rode Duivels leggen haven lam

Bij de containerterminals van PSA in de Antwerpse haven wordt straks om half zeven het werk neergelegd.

Pas rond 11u vanavond zouden er opnieuw containers worden behandeld.



Het bedrijf wil zo de werknemers de kans geven de halve finale wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk te volgen. Volgens PSA is de Antwerpen één van de meest toegankelijke havens. In een uitzonderlijke situatie zoals vanavond mag er dan wel eens iets speciaals gebeuren.

(foto © Belga)