Rode Kruis verkoopt helft minder stickers en "vrijwilligers haken af"

De stickerverkoop van het Rode Kruis is voor het tweede jaar op rij een tegenvaller. De stickers met Studio-100 figuren brachten 1,5 miljoen euro op. Normaal is dat meer dan het dubbele. En dat is vooral een probleem voor de lokale afdelingen. De afdeling Merksem-Ekeren moet investeringen uitstellen. Maar de grootste zorg daar is het aantal vrijwilligers dat is afgehaakt. En die zijn broodnodig natuurlijk.