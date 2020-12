Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor woonzorgcentra

In de woonzorgcentra lijkt de ergste piek van besmettingen voorbij, maar het Rode Kruis zoekt wel nog altijd naar vrijwilligers om er de handen uit de mouwen te steken.

Al 11.000 mensen hebben zich aangemeld om een handje te helpen in de woonzorgcentra. Maar het Rode Kruis is op zoek naar nog eens 5.000 mensen. Medische kennis is een pluspunt, maar dat is zeker geen must. Je kan ook gewoon helpen bij de logistieke taken in een woonzorgcentrum. Aanmelden kan op de website van het Rode Kruis.

(Foto: © Belga)