Rode roos blijft het goed doen op Valentijn

De politie is op zoek naar de daders van drie gewapende overvallen. Het gaat waarschijnlijk telkens om dezelfde twee daders. De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid. De drie overvallen vonden plaats in Borgerhout en Deurne. in de maand juni vorig jaar. Twee keer gingen ze aan de haal met het geld uit de kassa. Een keer liepen ze zonder buit weg.