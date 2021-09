Roekeloze bromfietser zonder rijbewijs gevat na dolle achtervolging

Het Orida-fietsteam wilde zondagnamiddag een bromfietser controleren die zich samen met zijn passagier verdacht gedroeg. Op het moment dat de inspecteurs teken doen aan de bestuurder om te stoppen besluit deze gas te geven en rijdt hij rakelings langs de politiemensen de Marialei in. De twee inspecteurs zetten meteen de achtervolging in per fiets. Ze sloegen erin de vluchtende bromfiets in het vizier te houden doorheen het Groen Kwartier, de Lange Leemstraat, de Van Diepenbeeckstraat, de Mercatorstraat, de Provinciestraat, de Plantin en Moretuslei, doorheen Borgerhout tot in de Steenbokstraat. Daar zag de politie dat bestuurder en passagier snel van plaats wisselden. In de Rolwagenstraat kon het fietsteam de bromfiets samen met een interventiepatrouille in een combi klemrijden en controleren.

Tijdens de achtervolging beging de bromfietser talloze overtredingen, onder meer rijden op het fietspad, het in gevaar brengen van voetgangers, het negeren van verkeersborden en rode lichten en tegen de richting rijden in enkelrichtingstraten. De 17-jarige bestuurder (voor de wissel in de Steenbokstraat) had geen rijbewijs, hij ontkende tegenover de politie dat hij had gereden. Hij werd na verhoor op het politiekantoor in vrijheid gesteld, maar zal zich nog moeten verantwoorden voor de waslijst aan overtredingen.