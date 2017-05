Roekeloze chauffeur rijdt bejaarde man aan

Op het moment van de overval op Umicore vanmorgen, moest de Antwerpse politie ook nog een achtervolging inzetten in Deurne. Een chauffeur reed daar roekeloos door de straten en vluchtte weg van de politie.



De achtervolging eindigde in de berm in Brecht. Maar er ging een dolle rit aan vooraf. De chauffeur van de cabrio reed tijdens z'n vlucht over een fietspad in Sint Job en raakte een voetganger van 86. Het slachtoffer raakte gewond aan z'n been en moest naar het ziekenhuis. Ook de elektrische rolwagen van een ander slachtoffer raakte beschadigd. De vluchtende chauffeur werd opgepakt. Er is geen link met de overval op Umicore.