In de wondere wereld van het Belgische volleybal moet Antwerpen het nog steeds doen zonder TopVolley Antwerpen maar gelukkig is er nog Amigos Zoersel om de Antwerpse eer hoog te houden. Gisteren kwam topclub Aalst over de Zoerselse vloer in de achtste finale van de beker met het idee om dat varkentje wel eens even snel te wassen. Maar dat liep toch net iets anders uit.