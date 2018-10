Er is een 46-jarige Roemeen aangehouden in het onderzoek naar het verdachte overlijden van een 31-jarige Roemeen op parking Goordijk aan de Noorderlaan in Antwerpen.

Het slachtoffer was betrokken bij een vechtpartij tussen Oost-Europese truckers. Zaterdagavond rond tien uur werd hij neergestoken. Hulp kon niet meer baten. De dertiger stierf aan zijn verwondingen. Het onderzoek wordt verdergezet