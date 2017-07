Roemeen die vluchtmisdrijf pleegde, gestopt door getuigen

Aangereden worden door een verstrooide truckchauffeur terwijl je net een systeem aan het ontwikkelen bent om dat tegen te gaan. Veel ironischer wordt het niet. Het is wat Eline meemaakte. het bedrijf waar zij werkt heeft een apparaat bedacht dat registreert of een truck- of buschauffeur nog aandachtig achter het stuur zit. Iets dat de chauffeur van Eline's ongeval wel had kunnen gebruiken.