Roemeense arbeider die vorige week gereanimeerd werd in Schoten toch overleden

De arbeider die op 2 april gereanimeerd werd door een buurtbewoner in Schoten, is alsnog overleden.

De 36-jarige Roemeense arbeider was vorige week dinsdag aan het werk in Schoten, toen hij plots onwel werd. Een buurtbewoner die net een cursus EHBO had gevolgd, kon hem nog reanimeren, maar de arbeider is eergisteren dan toch overleden in het ziekenhuis. De opgelopen hersenschade bleek te groot. Het slachtoffer werkte aan een gasleiding in Schoten. Er komt een gerechtelijk onderzoek naar het arbeidsongeval. De man laat een vrouw en twee kinderen

