Roger van Damme is beste patissier ter wereld

Roger van Damme werd net in Warschau op The Best Chef Awards 2017, uitgeroepen tot Best Pastry Chef van de wereld.

The Best Chef Awards geeft een selectie van de top 300 chefs in de wereld. In de lijst staan zeer grote internationale namen. Roger van Damme behaalde met Het Gebaar maar liefst de 68ste plaats in deze lijst. Naast de top 300 Chefs kent de gerenommeerde Best Chef Awards ook prijzen toe aan chefs in verschillende categorieën waaronder vrouwelijke chef, reizende ster en patisserie. In deze laatste categorie behaalt Roger van Damme, maar liefst de eerste plaats en kan zich dan ook de beste patissier ter wereld noemen.