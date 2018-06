Rol 15km doorheen de stad op funky beats

Dom komt uit Wijnegem en het is de eerste Belgische titel in haar carrière. In Binche was ze deze ochtend de beste van een kopgroep van 4, waar onder andere ook Sanne Cant in zat.Annelies Dom is 32 jaar en rijdt voor Lotto Soudal. Dom was uiteraard bijzonder blij met haar overwinning, al was dat toch wat met een dubbel gevoel. Want haar ploeggenote Lotte Kopecky, uit Niel, was eigenlijk de kopvrouw van de ploeg. Maar zij kwam in de finale niet in het stuk voor.