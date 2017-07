Rol dwars door Berchem met de Skateparade

Donderdag 6 juli vindt in Antwerpen de eerste skateparade plaats, een unieke beleving voor al wie van skeeleren of rolschaatsen houdt. Om 19 uur vertrekt het peloton aan de Zomerfabriek voor een tocht van 7,5 km doorheen de straten van Berchem. De skateparade zal niet onopgemerkt voorbijrollen. Een dj-wagen moedigt de skaters aan met opzwepende beats.

Deze zomer vinden er 2 skateparades plaats in Antwerpen. De eerste op donderdag 6 juli, de volgende op donderdag 3 augustus. Start en aankomst van beide parades is aan de Zomerfabriek van Antwerpen (Minckelersstraat 2, Antwerpen). Daar starten ze telkens om 19 uur om vervolgens door de straten van Berchem te rollen. Een muziekwagen met DJ Rollerman rijdt vooraan het peloton en zal een tempo van 13km p/u aanhouden. Deelname is gratis.

Uitleendienst

Tijdens de parades is er een uitleendienst voor rolschaatsen en skeelers op de site van de Zomerfabriek. Hier kunnen mensen die zelf geen skates hebben, maar wel over voldoende vaardigheden beschikken een paar komen ontlenen. Daarbij is er ook de mogelijkheid om bescherming te ontlenen. De uitleendienst is gratis, maar niet onuitputtelijk. De dienst is open vanaf 18 uur. Wie eerst komt, heeft het meeste kans om iets te kunnen uitlenen. Op is op.

Rolschaatsinitiaties

Op de overige donderdagen organiseert Artistic Wheels gratis initiaties rolschaatsen in de Zomerfabriek. Die vinden plaats op donderdag 13, 20, 27 juli en 10, 17 en 24 augustus om 19 uur.

Praktische info – route en weer

De skateparades rollen door de volgende straten: Minckelersstraat, Krugerstraat, Pretoriastraat, Uitbreidingsstraat, Borsbeekbrug, Diksmuidelaan, Lodewijk Van Berckenlaan, Edelgesteentenstraat, Arbeidersstraat, Roderveldlaan, Berchemstadionstraat, Filip Williotstraat, Rooiplein, Berchemboslaan, Fruithoflaan, Roderveldlaan. De terugtocht gaat door dezelfde straten. Doordat de stoet vrijwel continu in beweging is, ervaart het verkeer slechts minimale hinder.

De parades kunnen enkel doorgaan bij droog weer. Indien er regen voorspeld wordt, schuift de parade 14 dagen op.

Alle info staat op www.antwerpen.be.

Dit skate-initiatief is een samenwerking van de Zomer van Antwerpen, Sporting A, Artistic Wheels, Modern Skaters en de Vlaamse rollerbond.