Rolstoelgebruikers klagen reservatieplicht De Lijn aan

Vrijdag zullen rolstoelgebruikers actie voeren aan de busstations van het station Berchem. Ze zijn het beu dat ze bij elke tram- of busrit op voorhand moeten reserveren.

Dit is volgens hun niet nodig omdat 90 procent van alle bussen en 50 procent van alle trams rolstoeltoegankelijk zijn. Volgens de vzw Onafhankelijk Leven maakt het voor de chauffeurs ook niet uit of de persoon in kwestie heeft gereserveerd of niet, want hij moet net hetzelfde doen. Door de reservatieplicht blijven veel rolstoelgebruikers echter thuis.

De Lijn is een proefproject gestart om de reservatieplicht af te schaffen, hierbij kunnen gebruikers online bekijken welke haltes toegankelijk zijn en welke niet. De meer 'mobiele lijnen' zijn zonder reservatie toegankelijk met assistentie en minstens 30 procent zonder assistentie. Indien het project positief wordt geëvalueerd door gebruikers en chauffeurs zullen de toegankelijke lijnen worden uitgebeid tot 69.

(Bron: GvA)