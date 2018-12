Rolstoelgebruikers moeten niet meer reserveren op 9 Antwerpse bus- en tramlijnen

Rolstoelgebruikers hoeven vanaf vandaag niet meer te reserveren voor een rit met 9 bus- en tramlijnen in Antwerpen. Op deze ‘Meer Mobiele Lijnen’ zet De Lijn uitsluitend toegankelijke voertuigen in en is een gegarandeerd deel van de haltes toegankelijk. In heel Vlaanderen gaat het om 57 bus- en tramlijnen.

Op de 9 Antwerpse lijnen zet De Lijn uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. Dat wil zeggen: met een lagevloer en een oprijdplaat. Daarnaast is een bepaald aandeel van de haltes toegankelijk voor een rolstoelgebruiker. Minstens de helft is toegankelijk met assistentie, minstens 30 procent zonder assistentie. Toegankelijk betekent dat het perron verhoogd is, voldoende breed, effen en obstakelvrij. Voor blinden en slechtzienden is er een geleidelijn en opstakvlak in rubbertegels.

3 pictogrammen zeggen voor wie halte toegankelijk is

Of een halte toegankelijk is, kunnen gebruikers terugvinden in de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be/mml). Drie pictogrammen geven aan of een halte toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker met of zonder assistentie, en voor blinden en slechtzienden. Deze toegankelijkheidsinformatie is online op te vragen voor alle haltes in Vlaanderen. Ze wordt ook aangebracht op de halteborden.

Antwerpen krijgt er acht toegankelijke lijnen bij: vier tramlijnen en vier stadsbuslijnen. Tramlijn 15 was al toegankelijk.

Door de uitbreiding kunnen rolstoelgebruikers vanuit alle windrichtingen naar Antwerpen rijden met bus of tram. Bij de trams gaat het om de premetrolijnen 3, 5, 6, 9 en 15 naar het stadscentrum. Vier daarvan (3, 5, 9 en 15) bedienen ook Linkeroever. De premetrostations Diamant, Astrid, Meir en Sport hebben liften naar de perrons. Ook het station Opera, dat na een grondige renovatie volgend jaar weer opengaat, krijgt liften.

De buslijnen zonder reservatie rijden in de stadsrand (lijnen 19 en 38) of naar het centrum (17 en 22). Twee buslijnen bedienen het universitaire ziekenhuis in Wilrijk .

Tram

3 - P+R Merksem - P+R Melsele

5 - P+R Linkeroever

6 - P+R Olympiade - P+R Luchtbal

9 - P+R Linkeroever

15 - P+R Boechout - P+R Linkeroever

Bus

17- UZA - Centraal Station - Brouwersvliet

19 - Sportpaleis - Deurne Zuid

22 - UZA - Valaar - Groenplaats

Rolstoelgebruikers die de zekerheid willen hebben dat ze kunnen meerijden op een andere lijn, kunnen daarvoor nog altijd reserveren.

(Bron en foto : De Lijn)