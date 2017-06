Roltrappen voetgangerstunnel Linkeroever buiten gebruik

De gemeente Boechout gaat snelle elektrische fietsen weren op fietspaden van straten waar er maximaal 50 per uur gereden mag worden.Er was deze week nog heel wat discussie over de zogenaamde Speed pedelecs, de snelle elektrische fietsen. Onder meer de Fietsersbond vindt dat de fietspaden in ons land er niet op voorzien zijn, omdat ze gewoon te smal zijn. En dat leidt tot gevaarlijke situaties, als iemand met zo'n snelle fiets een gewone fietser wil voorbijsteken, vandaar de maatregel in Boechout