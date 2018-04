Roltrappen voetgangerstunnel langer buiten dienst dan voorzien

De roltrappen in de voetgangerstunnel zullen langer buiten dienst zijn dan gepland. De onderste stijgende roltrap wordt hersteld en dat zal meer tijd in beslag nemen dan voorzien, omdat tijdens de werken is gebleken dat er meer herstellingen nodig zijn dan gedacht. Andere onderdelen moeten ook vervangen worden om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Normaal was de roltrap nog tot en met vandaag buiten gebruik, maar nu mikt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor de tunnel, op 9 mei. AWV belooft wel dat er ook dit weekend en op 1 mei doorgewerkt zal worden.