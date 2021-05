Nieuws Rommelmarkt als testevent: "Afdingen zijn ze niet afgeleerd!"

Wie houdt van kunst en brocante kon vandaag z'n hart ophalen in het Schildehof. Want na een jaar afwezigheid vond de brocantemarkt opnieuw plaats in het Schildehof. Niet vanzelfsprekend, dus pakte de gemeente het aan als testevenement. Snuisteren tussen de schatten dus, op een gecontroleerde manier.