De Giants zullen dit jaar geen kampioen worden. Want de competitie is definitief stopgezet door de coronacrisis. De huidige rangschikking geldt dus als eindstand. Daarin staat BC Oostende aan de leiding. De kustploeg kroont zich zo voor de negende keer op rij tot Belgisch landskampioen. En dat dus zonder play-offs te spelen, want de basketters waren nog aan het reguliere seizoen bezig. Na 17 speeldagen eindigen de Giants als derde. Volgend seizoen treden ze daardoor aan in de FIBA Europe Cup. Ook bij de vrouwen wordt de competitie definitief gestaakt. Daar is het Castors Braine dat zo voor de zevende keer op rij kampioen is. De bekerfinale tussen Castors Braine en Phantoms Boom, die normaal gezien morgen zou plaatsvinden, is verschoven naar de start van het nieuwe seizoen.