Ronde van Vlaanderen meest beveiligde koers ooit

De Ronde van Vlaanderen, die volgend weekend vanuit Antwerpen vertrekt, wordt Vlaanderens Mooiste genoemd. Door de terreurdreiging wordt het ook de meest beveiligde koers ooit.



Er worden over het hele parcours een miljoen mensen verwacht, en dus zijn er heel wat veiligheidsmaatregelen. Drukke plaatsen zullen worden afgezet met betonblokken en vrachtwagens, en in feestzones en VIP-tenten zal worden gefouilleerd. Verder zal een leger van 720 agenten, 260 stewards en 365 veiligheidsagenten op de been worden gebracht, en 2000 seingevers moeten de wedstrijd letterlijk in goede banen leiden. Aan de duizenden wielertoeristen die zaterdag in actie komen, wordt vooral gevraagd dat ze de verkeersregels naleven.