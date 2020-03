Beerschot blijkt niet echt gelukkig met de gang van zaken. Leuvens burgemeester Ridouani besliste om de match niet te laten doorgaan, omdat hij vreesde voor de veiligheid. Op hun website plaatsen de Mannekes volgend statement: "Beerschot is verrast en verontwaardigd dat de finalewedstrijd OHL-Beerschot van aanstaande zaterdag verboden is door de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridaouni. Beerschot vraagt aan de Pro League de wedstrijd zo snel als mogelijk te laten spelen en gaat ervan uit dat het duel ten laatste dinsdag 17 maart gespeeld wordt. Beerschot heeft akte genomen van de beslissing van Mohamed Ridouani om de wedstrijd OHL-Beerschot van aanstaande zaterdag uit te stellen. Eerder had OHL al aan het bestuur van Beerschot gevraagd de wedstrijd te verplaatsen. Voor de Pro League mocht het duel wel doorgaan, weliswaar achter gesloten deuren gezien de dreiging van het Coronavirus, maar daarmee heeft dit uitstel niets te maken. Ridouani vreest voor samenscholingen en zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. Beerschot is verbaasd dat de burgemeester van een middelgrote stad op enkele dagen tijd niet voldoende veiligheidsmaatregelen kan treffen voor een wedstrijd achter gesloten deuren waarbij eventuele baldadigheden beperkt zouden zijn. Bovendien waren de veiligheidsmaatregelen voorzien op een geladen wedstrijd met meer dan 10 000 supporters. Dit is op z’n minst merkwaardig. Als Beerschot zich moet schikken naar deze maatregel, vraagt het de Pro League om OHL-Beerschot te verplaatsen naar ten laatste dinsdag 17 maart. Zodoende heeft burgemeester Ridouani enkele dagen extra en ruim de tijd de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en kan hij de veiligheid in z’n stad garanderen." Foto Belga