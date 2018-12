Ronde van Vlaanderen start opnieuw in Antwerpen

In Eerste Klasse B was het gisteren in de vooravond nog eens als vanouds ‘carnaval op het Kiel’. Prins carnaval van dienst was Dante Vanzeir met zomaar eventjes vier doelpunten. 5-2 werd het uiteindelijk tegen Tubeke dat al lang blij was dat de wedstrijd gedaan was. 10 op 12, een 1e plek in de tweede periode én niet meer verloren in de competitie sinds eind oktober, de Mannekens zitten stilaan echt op kruissnelheid.