Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen volzet

De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is helemaal volzet. 16.000 wielerliefhebbers hebben zich er voor ingeschreven. 4 afstanden zijn er. De 2 langste tochten vertrekken vanuit Antwerpen. De 2 andere vanuit Oudenaarde waar ook de aankomst is.



Wie zich waagt aan de 237 of 200 kilometer, die vertrekt dus vanuit Antwerpen. Dat zal dan zijn aan de Kaaien. Zo rijden ze dan naar de heuvelzone in de Vlaamse Ardennen, zoals ook de profs het een dag later zullen doen. Meer dan 6600 wielertoeristen vertrekken vanuit Antwerpen. Opvallend is dat er altijd meer buitenlanders dan Belgen zijn bij de Ronde voor wielertoeristen. De stad hoopt dan ook dat de horeca-sector er wel zal bij varen.