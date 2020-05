Rondje natuur: sporten om lokale natuurgebieden te steunen

Met de fiets op 24 uur van de Hoge Venen naar de Wolvenberg in Berchem. Dat is de uitdaging waar twee Antwerpse vrienden binnenkort aan beginnen. Ze doen dat om geld in te zamelen voor natuurgebied de Wolvenberg. Hun actie kadert in "Rondje Natuur" een initiatief van Natuurpunt om lokale natuurgebieden financieel te ondersteunen, net op het moment dat steeds meer mensen op zoek gaan naar stukjes natuur in hun buurt om te wandelen en te sporten.