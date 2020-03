De Belgische bisschoppenconferentie heeft nog niets beslist over een eventuele afgelasting van de eerste en plechtige communies, die normaal zullen doorgaan in de periode van 19 april tot en met 31 mei. Volgens woordvoerder Geert De Kerpel is de hoop dat ze kunnen doorgaan, maar worden de nieuwe richtlijnen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus afgewacht. De huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gelden tot en met 5 april, en de Belgische bisschoppen beslisten dat tot dan geen doopsels en kerkelijke huwelijken mogen doorgaan. Maar voor de periode daarna moeten de richtlijnen van de overheid afgewacht worden. Duidelijk is wel dat Palmzondag op 5 april niet zal doorgaan. Over het verloop van de rest van de Goede Week wordt volgende week beslist. Over de communies is het nog veel te vroeg om iets te zeggen, vindt De Kerpel, omdat niemand weet welke maatregelen na 5 april van kracht zullen zijn. "We wachten de richtlijnen van de overheid af", klinkt het zaterdag.