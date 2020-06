In café De Smoutpot in Zwijndrecht heeft men een verkeerslicht opgehangen om aan te geven of je binnen mag of niet.

Door de coronamaatregelen wordt het aantal plaatsten in horecazaken beperkt. En om aan te geven of er binnen plaats is, heeft de eigenaar nu een verkeerslicht geplaatst. Rood licht, dan is de zaak vol, oranje betekent nog enkele plaatsen en groen licht wil zeggen iedereen welkom.

(foto : café De Smoutpot)