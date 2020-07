Rood licht negeren in Antwerpen minder bestraft dan in Oost-Vlaanderen

De plaats in ons land waar je een verkeersovertreding begaat, bepaalt de straf die je krijgt. Zo verschijn je in Dendermonde altijd voor de politierechter als je een rood licht negeert, terwijl dat in Antwerpen vaak met een minnelijke schikking wordt geregeld. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag op basis van een overzichtstool van advocatenkantoor Intolaw.

Vooral de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië zijn frappant. 'Er worden veel vaker minnelijke schikkingen getroffen in Wallonië voor zaken die volgens de wet voor de rechtbank zouden moeten komen', zegt Pieter Goetghebuer, managing partner van Intolaw. 'Een voorbeeld: als je 80 kilometer per uur rijdt in een zone 50, meer dan 110 in een zone 70 of meer dan 160 op de autosnelweg, dan moet je voor de rechtbank komen.In Vlaanderen wordt dat consequent toegepast, maar in Wallonië wordt daar soms toch een minnelijke schikking voor gegeven.'

Een verklaring voor de verschillen ligt bij het specifieke vervolgbeleid van de parketten. 'Een rood licht negeren is een derdegraadsovertreding, maar rood is niet overal even rood', zegt Goetghebuer. 'In Oost-Vlaanderen is het bijvoorbeeld heel lang de regel geweest dat het licht meer dan 3,4 seconden op rood moest hebben gestaan. Als het minder lang was, dan werd het een minnelijke schikking. Maar in Antwerpen leidt het negeren van een rood licht bijna altijd tot een minnelijke schikking.'

(foto Pixabay)