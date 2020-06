Het Kiel is omgetoverd tot een openluchtmuseum over de Olympische Spelen van Antwerpen, die 100 jaar geleden plaatsvonden. Aan het Olympisch stadion zijn spandoeken gehangen en alle nutskasten in de wijk staan vol vragen en weetjes, waaraan een wandeling is gekoppeld. Het grote herdenkingsfeest komt er na de coronacrisis.