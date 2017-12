Rooftocht eindigt in de cel

Het aantal zorgbehoevenden dat beroep doet op thuiszorg blijft stijgen en zo zijn er in de sector dan ook heel wat vacatures. De stad Antwerpen ondersteunt daarom een opleiding die jonge kortgeschoolde werkzoekenden op weg moet zetten naar een job in de thuiszorg, want in Antwerpen blijft de werkloosheid bij die groep erg hoog.