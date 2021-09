Roofvogel doodt hondje

Het Bollekesfeest kan dit jaar doorgaan. De veertiende editie van het evenement vindt uitzonderlijk niet in augustus maar van 17 tot 19 september plaats, op de vaste locaties Grote Markt, Groenplaats en Steenplein. Voor bezoekers is een Covid Safe Ticket vereist. De stad organiseert heel wat ondersteuning opdat iedereen die wil komen vlot aan een toegangsbandje geraakt. Vorig jaar kon Het Bollekesfeest niet doorgaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Om het evenement dit jaar alle kansen te geven, besliste het stadsbestuur om het te verplaatsen van augustus naar september. Bovendien blijft het Bollekesfeest op zijn vertrouwde site, daarbij is Antwerpen de eerste stad die een evenement met Covid Safe Ticket (CST) organiseert in het stadscentrum. De organisatie kijkt samen met de stad en alle artiesten uit naar het eerste grote muziekevenement in de stad. Van vrijdag 17 september tot en met zondag 19 september kan de bezoeker zich laten onderdompelen in alles wat Antwerpen te bieden heeft. In de drie feestzones Grote Markt, Groenplaats en Steenplein is het genieten van streekproducten, culinaire hoogstandjes, live-optredens, deejays, kinderanimatie, en heel wat sfeer. Op de affiche staan onder meer Natalia, Metejoor, The Starlings, Willy Sommers, Dana Winner, Ilsen & Verhulst, DJ Licious, Cookies and Cream, The Love Below en Papa Mojito. Om toegang te krijgen tot een of meerdere van de drie feestzones, moeten bezoekers aan één van de onderstaande vier voorwaarden voldoen:minstens twee weken voordien volledig gevaccineerd zijn; negatief getest zijn met een PCR-test, deze is 48 uur geldig; negatief getest zijn met een antigeen(snel)test, deze is 24 uur geldig; hersteld zijn van het coronavirus na besmetting en een herstelcertificaat van maximum 6 maanden oud bezitten.Wie daaraan voldoet, kan een certificaat (met QR-code) bekomen dat geldt als Covid Safe Ticket. Dat kan op verschillende manieren:De CovidSafeBE-app installeren op de smartphone en daarin het certificaat dat van toepassing is downloaden; Het certificaat downloaden en afdrukken vanop www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be of www.mijnburgerprofiel.be; Het certificaat per post laten opsturen, dat kan telefonisch worden aangevraagd via tel. 078 78 78 50.De stad stelt tijdens het Bollekesfeest zes grote ‘scantenten’ op in het stadscentrum, vlak bij de feestzones. Bezoekers laten daar op vertoon van hun identiteitskaart eenvoudig hun CST scannen. Dat kan vanaf 12 uur (op vrijdag) of vanaf 11 uur (op zaterdag en zondag), ruim voor de start van de optredens. Als alles in orde is, krijgen ze vervolgens een toegangsbandje dat geldt voor de drie feestzones. Eens binnen is een mondmasker niet meer verplicht, evenmin als social distancing. Er zijn twee soorten toegangsbandjes:Een dagpolsbandje voor wie een negatieve test aflegde. Als zij de dagen erna nog willen komen, dienen ze hun CST opnieuw te laten scannen. Een weekend- of driedagenpolsbandje voor wie gevaccineerd is of een geldig herstelcertificaat kan voorleggen voor die dagen.De stad doet er alles opdat iedereen die recht heeft op een Covid Safe Ticket naar het Bollekesfeest kan komen:Voor wie geen smartphone of computer heeft of er minder vlot mee kan werken, is er hulp om het CST op voorhand te laten afdrukken. Zij kunnen in de dagen voor het Bollekesfeest terecht in de stadwinkel op de Grote Markt, van maandag 13 tot en met donderdag 16 september van 13 tot 16 uur. Voor wie zijn toegangsbandje al op voorhand wil hebben is er een scanmoment vooraf, op donderdag 15 september van 12 tot 18 uur op de Handschoenmarkt. Daarvoor is een CST dat lang genoeg geldig is plus identiteitskaart vereist. Met het bandje kan men tijdens het Bollekesfeest zelf rechtstreeks binnengaan in een feestzone, zonder nog langs een scantent te moeten passeren. In de oude cruiseterminal (onder het wandelterras aan de Schelde) komt er tijdens de dagen van het Bollekesfeest een sneltestcentrum. Daar kan iedereen zich laten testen op het coronavirus via een betalende antigeentest. Indien de test negatief is, krijgt men meteen een dagpolsbandje.Ook alle horecazaken die in de feestzone Grote Markt liggen, krijgen ondersteuning om tijdig de toegangsbandjes voor hun medewerkers te verkrijgen. Ook dit jaar zet de stad in op duurzaamheid. Op het Bollekesfeest wordt er gewerkt met herbruikbare bekers en een cashless betaalsysteem, en wordt alle elektriciteit via het stadsnet afgenomen. De info over het Bollekesfeest is ook te vinden op www.bollekesfeest.be. Foto Belga