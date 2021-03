Economie Rotterdam verliest stukje concurrentievoordeel tegenover Antwerpse haven

Er is alweer een record gesneuveld in de Antwerpse haven. Aan de terminal van MSC langs het Deurganckdok is een containerschip met een diepgang van bijna 16 meter toegekomen. Nooit eerder voer er een schip met zo'n diepte over de Schelde helemaal tot in onze haven. Deze doorbraak zorgt er voor dat Rotterdam zijn concurrentievoordeel verliest tegenover Antwerpen.