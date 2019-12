In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal staat een kerstboom om te knuffelen. De boom bestaat letterlijk uit honderden knuffels. Het idee is van een achtjarig meisje dat aan kanker stierf. Haar laatste wens was om een knuffelboom te maken en nadien de knuffels aan kinderen te schenken die het niet makkelijk hebben. Vandaag en morgen zetten tientallen vrijwilligers zich in om de wens in vervulling te brengen.