De gemeente Wommelgem heeft een rouwregister geopend voor pater Luc Versteylen. Die overleed vorige week woensdag.

Versteylen werd 93. Hij was de stichter van de groene beweging. Sinds enkele jaren woonde hij in een woonzorgcentrum in Wommelgem. Daarom besliste de gemeente vandaag om een rouwregister te openen. Dat komt in het onthaalgebouw in de Handboogstraat. Wie dat wil, kan daar nog heel deze week terecht.