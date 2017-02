Royal de Luxe komt terug naar onze provincie

Het bekende Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe strijkt begin maart neer in Mechelen in het kader van het kunstenfestival van stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN.

Royal de Luxe is vooral bekend van haar spektakels met reuzen, maar voor deze voorstelling worden die vervangen door miniaturen. Het publiek wordt meegesleept in een droom waarbij het vanop een afstand kijkt naar het kantelpunt waarop onze huidige maatschappij zich bevindt. De productie ‘Miniatures’ werd speciaal voor OP.RECHT.MECHELEN ontwikkeld en is zelfs nog niet volledig klaar, maar vanaf 3 maart strijkt het gezelschap neer op de Mechelse Grote Markt.

Voor regisseur Jean-Luc Courcoult, eveneens oprichter van Royal de Luxe, was het de eerste keer dat hij een voorstelling moest samenstellen die een directe relatie heeft met de huidge wereld en niet louter imaginair is. “Onze wereld is in verandering, we zitten echt op een kantelpunt”, zegt hij. “De gewone man begrijpt niet meer hoe het zover is kunnen komen en begint dit beu te geraken. Als artiest wil ik mijn visie op verschillende stukjes maatschappij geven, zonder het probleem aan te vallen. De voorstelling ‘Miniatures’ neemt het publiek mee in een droom van een piloot die de wereld vanuit de lucht bekijkt. Ook wij bekijken wat er in de wereld gebeurt vanop afstand en daardoor wordt alles kleiner. Door te dromen wil ons onderbewustzijn ons iets duidelijk maken. Dromen is even belangrijk voor een mens als eten en drinken, want het geeft je hoop”.

Over de exacte invulling van het spektakel wil Courcoult niet teveel kwijt, maar wel is zeker dat de voorstelling na de passage in Mechelen aan een wereldtournee begint die alvast leidt naar Montréal, Nantes en door Zweden. De voorstelling kost zo’n 500.000 euro, een bedrag dat gedeeltelijk door de stad Mechelen, de Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenschapscommissies Cultuur, Toerisme en Welzijn wordt gedragen.