Royersbrug afgesloten vanaf morgen: veel verkeershinder verwacht

Wie gewoonlijk van en naar de haven rijdt via de Royerssluis aan het Havenhuis, vermijdt vanaf morgen best die omgeving. Want gedurende elf dagen wordt de Royersbrug er afgesloten. Dat zal veel verkeershinder veroorzaken. Chauffeurs zullen nog wel vlakbij over de Lefèbvrebrug kunnen rijden, maar afwisselend met hun tegenliggers. Het is dan ook aangeraden om te rijden via de Noorderlaan en de Oosterweelsteenweg. Oosterweelbouwheer Lantis zal een tijdelijke brug bouwen over de Royerssluis zodat het verkeer er de komende jaren vlot kan blijven rijden terwijl de sluis een grondige renovatie ondergaat.