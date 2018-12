Roze schip meert aan in Antwerpen

Wanneer je op 28 december een roze boot op de Schelde ziet varen, heb je geen glühwein teveel uit. Die dag vaart er voor het eerst in de geschiedenis een magenta schip naar de Antwerpse haven zonder dat het deel uitmaakt van een gay pride of carnavalstoet. Onderweg kan je het spotten in de bocht van Bath en zien aanmeren vanuit de radartoren in Ouden Doel.



Op de romp zal je in witte letters ONE zien staan, wat staat voor Ocean Network Express. Een nieuwe rederij die voortkomt uit een fusie van drie grootmachten en die de containers net wat anders behandelt dan de klassieke rederijen dat doen. De opvallende magenta kleur van hun containers zet dat letterlijk in de verf. Hun magenta schepen zijn echter nog op twee handen te tellen, dus het is een behoorlijk zeldzame schuit die op 28 december aan de Noordzeeterminal komt te liggen. Er kan bij winterweer onderweg vetraging optreden.



Hoe laat de containersloep in het zicht verschijnt, volg je de dag zelf best op via www.marinetraffic.com. Typ de ‘vessel name’ ONE Columba in en je krijgt het schip op een kaart te zien.

(Bron : Havenhelden)

(Foto : Havenhelden ; Hutchinson Ports Thailand)