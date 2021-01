RSZ-inspectie in Wijnegemse pizzeria leidt tot knokpartij met politie

Drie broers, hun zus en een keukenhulp staan in Antwerpen terecht voor geweld tegen de politie tijdens een uit de hand gelopen RSZ-inspectie in hun pizzeria in Wijnegem. De twee sociale inspecteurs werden opgesloten en twee politiemensen liepen verwondingen op. Het openbaar ministerie vorderde voor de broers celstraffen tot twee jaar en voor de zus en de keukenhulp een werkstraf van vijftig uur.

De pizzeria kreeg op 25 februari 2018 twee RSZ-inspecteurs over de vloer, die bijstand kregen van vier politieagenten. Valjdrim S., die de pizzazaak toen samen met zijn zus Eljvetije uitbaatte, stelde zich volgens de procureur meteen agressief op en weigerde mee te werken. De situatie escaleerde met de komst van hun broers Mergim en Perparim. Valjdrim S. deed de deur van zijn pizzeria op slot. 'Nu kunnen jullie niet meer binnen', zei hij tegen de agenten. Hij sloot zo wel de twee RSZ-inspecteurs op in zijn zaak, want ook de dienstuitgang achteraan was intussen gebarricadeerd zodat er niemand meer in of uit kon.

De politie wilde Valjdrim S. in de boeien slaan, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De agenten werden door de andere beklaagden aangevallen. Er werd geduwd, getrokken en geschopt, waardoor ze Valjdrim S. moesten loslaten en hij er vandoor kon gaan. Twee politiemensen waren drie dagen arbeidsongeschikt. De beklaagden beweerden aanvankelijk dat ze niets verkeerd hadden gedaan en dat de agressie niet van hen, maar van de politie uitging, wat door de twee RSZ-inspecteurs werd tegengesproken. Op zitting erkenden sommige beklaagden wel (gedeeltelijke) schuld. 'Mijn cliënt heeft zich over de controle opgewonden en heeft zich inderdaad weerspannig gedragen. Daar voeren we geen betwisting over. Maar het was niet zijn bedoeling om de twee RSZ-inspecteurs van hun vrijheid te beroven. Hij wilde in de eerste plaats de politie buiten houden', pleitte advocaat John Maes voor Valjdrim S.

Twee van de broers worden naast de vechtpartij met de politie ook nog voor andere feiten vervolgd. Mergim S. had op 13 maart 2017 een man geslagen met wie hij al eerder ruzie had gemaakt, feiten die hij niet betwistte. Perparim S. zou op 12 mei 2018 betrokken zijn geweest bij een vechtpartij met de uitbaters van een rivaliserende pizzeria. Hij zou toen iemand opzettelijk hebben aangereden, maar ontkent dat hij achter het stuur van de wagen zat. De RSZ eist 500 euro schadevergoeding. Haar twee inspecteurs, die erg onder de indruk waren van de feiten, vragen ieder 2.500 euro.