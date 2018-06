Ruben Van Gucht showt bmx-tricks in het Sportpaleis

Ruben Van Gucht demonstreert op 9 december z’n bmx-tricks tijdens Nitro Circus Live in het Antwerpse Sportpaleis.

Vorig jaar zagen honderdduizenden kijkers hoe sportanker Ruben Van Gucht, samen met tientallen wielertoeristen en ex-renners, één dag 'Voor De Ronde’ zijn eigen Ronde van Vlaanderen fietste. Voor de sportieve, populaire Van Gucht was het slow tv-project een succes en omdat Ruben houdt van een stevige (sportieve) uitdaging, staat hij op 9 december in het Antwerpse Sportpaleis tijdens Nitro Circus Live.

"Ik ruil mijn koersfiets in voor een bmx en stoom mij klaar voor de grootste live action sport gebeurtenis ter wereld, Nitro Circus, die met hun nieuwe 'You Got This’-tournee opnieuw naar ons land komen. Ik ben geen zanger, wel een sportman en dus lijkt het mij fijn om eens in het Sportpaleis te staan, samen met meervoudig X-Game medaillewinnaar Travis Pastrana die mij uitdaagde om enkele freestyle bmx-tricks aan te leren. Peace of cake? No way. Het is een kwestie van focussen, snelheid en berekende risico’s. Voor mijn avontuur krijg ik de hulp en de steun van Brent Minne en Kenneth Tancré, twee Belgische wereldtoppers die aangesloten zijn bij Groundedbmx. Zij begeleiden mij de komende weken en stomen mij klaar voor het Sportpaleis. Zodra ik terug ben van het WK in Rusland, starten de voorbereidingen”, zegt Ruben Van Gucht.

Foto: Greenhouse Talent