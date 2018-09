Rubens op bezoek tijdens Ekerse Kasteelfeesten

In het kader van ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ springt het district Ekeren tijdens de Kasteelfeesten 2018 van de laat-middeleeuwen, over de renaissance, naar 1627. Tijdens deze editie komen bezoekers alles te weten over het Hof Van Ursel, het Ekerse buitenverblijf van Peter Paul Rubens.

Op zaterdag 22 september laten verschillende verenigingen de Ekerenaar vanaf 13 uur kennismaken met vervlogen ambachten, vaardigheden, spelen en gebruiken. Bezoekers kunnen op verkenning in het middeleeuwse dorp en leren tin gieten, kaarsen smelten of leven zich uit in de schildknapenschool. Er vinden toernooien plaats met ridders te paard, gevolgd door een ware veldslag. Na de prijsuitreiking onthult het district een hedendaags portret van niemand minder dan Peter Paul Rubens.

Wie een plekje reserveert bij ‘Den Hongerigen Hengst’ kan genieten van een historische maaltijd. Eten kan om 18, 19 of 20 uur en kost 20 euro per persoon (12 euro per kind). Reserveren is verplicht en kan nog tot 20 september via www.252cc.be. De dag wordt afgesloten met een magisch vuurspektakel en vuurwerk in het Veltwijckpark om 21 uur.

(Bericht : District Ekeren)

(Foto : Rubenshuis)