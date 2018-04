Rubens is weer thuis. Het portret van de Antwerpse meester hangt na een langdurende restauratie weer op de vertrouwde plek in het Rubenshuis. Om dat te vieren werd er een feestje gebouwd in en om het Rubenshuis, met straattheater, workshops en lezingen. En dat welkomsfeestje trok meer dan 3000 bezoekers...