Ziekenhuisnetwerk Antwerpen heeft de bezoekregeling in haar verschillende ziekenhuizen verstrengd. Vanaf vandaag mogen patienten in Middelheim, Jan Palfijn en Stuivenberg pas vanaf hun derde opnamedag één bezoeker per dag ontvangen en dat moet ook een vaste bezoeker zijn. Eerder konden patiënten al vanaf de eerste opnamedag bezoek ontvangen en mocht dat iedere dag iemand anders zijn. De nieuwe bezoekregeling geldt voortaan ook in Hoge Beuken en Sint Elisabeth, al mag het daar wel elke dag iemand anders zijn.