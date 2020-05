Rubenshuis wint prestigieuze ‘Europese Erfgoedprijs / Europa Nostra Award 2020’

Met de ‘Europese Erfgoedprijzen / Europa Nostra Awards 2020’ wint het Rubenshuis één van de meest gerenommeerde erfgoedprijzen ter wereld voor de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen. Het Rubenshuis is samen met 21 erfgoedinstellingen laureaat en heeft vandaag in de categorie Instandhouding [conservatie] gewonnen. De jury prijst niet alleen de restauratie van de enige overblijvende architecturale elementen van Rubens, maar ook het ontwerp en de plaatsing van de glazen luifel. Het publiek kan online stemmen om ook nog de publieksprijs in de wacht te slepen voor het Rubenshuis.

In de categorie Instandhouding [conservatie] is de restauratie van portiek en tuinpaviljoen van het Rubenshuis vandaag bekroond met de ‘Europese Erfgoedprijzen / Europa Nostra Awards 2020’. 21 laureaten uit 15 Europese landen in 6 verschillende categorieën ontvangen vandaag één van de ‘Europese Erfgoedprijzen / Europa Nostra Award 2020’. De gerestaureerde portiek en tuinpaviljoen wint in de meest gegeerde categorie samen met andere laureaten zoals het Museum van Schone Kunsten in Boedapest (Hongarije) en de Basiliek van Santa Maria di Collemaggio in L’Aquila (Italië).

Verslag van de jury

De jury prijst de “minimale conservatie, door zowel jonge als ervaren conservators, om de iconische maar kwetsbare, gebeeldhouwde portiek te behoeden en dit gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat in eerste instantie uitgevoerd werd om de meest geschikte conservatiemethoden te bepalen en dat tijdens uitvoering de oorspronkelijke kleuren van het paviljoen aan het licht gebracht heeft. De glazen luifel is ontworpen met veel gevoel en respect voor de portiek met het beeldhouwwerk dat ook voorkomt in de schilderijen van Rubens, een kunstenaar met Europese en zelfs wereldbetekenis.”

De laureaten werden eerder geselecteerd door onafhankelijke jury’s met erfgoedexperten uit heel Europa. Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud is vereerd met deze internationale bekroning: "Het Rubenshuis heeft met tal van specialisten jarenlang de restauratie van portiek en tuinpaviljoen voorbereid. Samen met AGVESPA zijn de werken bijzonder nauwkeurig uitgevoerd. Het resultaat van die restauratie is verbluffend en benadrukt nog meer Rubens’ architecturale kwaliteit die alleen in Antwerpen te bewonderen is. De ‘Europese Erfgoedprijs / Europa Nostra Awards 2020’ is een bekroning voor dit jarenlange werk en een erkenning voor het vakkundige en geduldige werk van de restauratoren. Ik roep iedereen massaal op om het Rubenshuis ook aan de publieksprijs te helpen door online te stemmen. Net zoals de organisatoren van ‘Europese Erfgoedprijs / Europa Nostra Awards 2020’ wil ik het belang van erfgoed en schoonheid in de huidige situatie onderstrepen: het biedt hoop, troost en een houvast in onzekere tijden."

Bekroning met publieksprijs?

Erfgoedliefhebbers kunnen vanaf vandaag online stemmen op hun favoriete prijswinnaars en beslissen welke organisatie dit jaar de Publieksprijs in ontvangst zal nemen. Deze prijs wordt na de zomer bekendgemaakt. Er is een geldbedrag van 10.000 EUR aan verbonden.

Over de restauratie van portiek en tuinpaviljoen

Portiek en tuinpaviljoen zijn de eyecatchers van het Rubenshuis. Ze structuren het complex en verlenen het huis betekenis. Na een intensieve voorbereiding zijn ze van 2017 tot 2019 gerestaureerd. Dankzij een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen komen de gebeeldhouwde details na een minutieuze behandeling weer tot hun recht. Een glazen vlinderluifel beschermt de portiek en voorkomt steenerosie en vervuiling. De bezoekers betreden de woning van Rubens opnieuw zoals hij die bedacht heeft: met een spectaculair zicht op de portiek en het tuinpaviljoen. Beide elementen zijn ontworpen door Rubens zelf en zijn zeldzame sporen van de meester als architect.

(bericht en foto Cultuur Antwerpen)