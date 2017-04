Rubenshuis zoekt zes schilderijen van de 17de-eeuwse Michaelina Wautier

Het Rubenshuis is op zoek naar zes schilderijen van Michaelina Wautier naar aanleiding van de eerste overzichtstentoonstelling over de kunstenares, die vanaf 1 juni 2018 in de Antwerpse kunstenaarswoning te zien is. Het gaat om de reeks De vijf zintuigen uit 1650 en het stilleven Guirlande met vlinder uit 1652. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het stadsfestival Antwerp Baroque 2018. Rubens as an inspiration.

De vijf zintuigen

Het Rubenshuis zoekt De vijf zintuigen van de 17de-eeuwse kunstenares Michaelina Wautier. De vijf afzonderlijke werken op doek uit 1650 zouden (bijna allemaal) gesigneerd en gedateerd zijn (‘Michaelina Wautier, 1650’). De schilderijen hebben dezelfde afmetingen en werden in de 19de eeuw twee maal als reeks geveild in Valenciennes (Frankrijk). In 1883 maakte de reeks deel uit van de collectie van ‘M. de Malherbe’ en in 1898 werd ze verkocht uit de collectie van een zekere Jean-Baptiste Foucart. Er is slechts één zwart-wit afbeelding van één van de schilderijen gekend. Dit is een weergave van een fluitspeler, afkomstig uit de veilingcatalogus Drouot (Parijs) van 28 mei 1975. Sindsdien ontbreekt van de vijf werken elk spoor.