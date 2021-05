Rudi Mannaerts over de Antwerpse erfenis van Napoleon

De grote afbraakwerken van de brug aan het knooppunt Sint-Anna Linkeroever zijn vandaag gestart. De afbraak maakt deel uit van de werken aan de Oosterweelverbinding. De afgelopen weken werden al enkele asvaltlagen van de brug verwijderd, maar vanaf vandaag gaan de werkzaamheden een nieuwe fase in met de echte afbraak. Eind juli van dit jaar moet de brug helemaal verwijderd zijn. De nieuwe fase in de werken leidt niet tot extra verkeershinder, want alle transport wordt er al omgeleid sinds 12 april. Het nieuwe knooppunt Sint-Anna moet in het voorjaar van 2024 helemaal klaar zijn. Dan moet enkel de aansluiting met de nieuwe Scheldetunnel nog worden uitgevoerd. Dat zal wel pas 3 jaar later kunnen gebeuren, want op de Scheldetunnel is het nog wachten tot 2027.