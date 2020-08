Ruienwandelingen in Antwerpen gaan opnieuw van start

Vanaf dinsdag 1 september gaan de ruienwandelingen in Antwerpen opnieuw door.

De heropstart van De Ruienwandelingen, op dinsdag 30 juni was echter van korte duur. De wandelingen werden begin augustus voor 4 weken opgeschort door de zogenaamde 2de golf en de bijhorende strengere stedelijke, provinciale en federale maatregelen.

Vanaf dinsdag kunnen deze ondergrondse wandelingen, met een maximum van 10 personen opnieuw doorgaan. Dit mits in acht name van alle nodige veiligheidsmaatregelen, opgesteld in overleg met verschillende stadsdiensten en IDEWE.

Gezien de specificiteit van dit uitzonderlijk bezoek aan een stukje ondergrondse geschiedenis van Antwerpen, zal deze heropstart in fases verlopen, met een geleidelijke opschaling van het aantal bezoekers, slots en aanbod.

Alle geüpdatet info over onze De Ruienbezoeken vindt u ook op www.deruien.be