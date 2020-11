Ruim 2 kilo marihuana verstopt onder motorkap

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 19 november tot en met zondag 22 november gezamenlijk een grensoverschrijdende actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Van de in totaal 860 gecontroleerde personen waren er 97 in het bezit van drugs. 5 personen waren onder invloed. 16 personen werden gerechtelijk aangehouden en 5 voertuigen werden inbeslaggenomen.

Ook in Antwerpen werd gecontroleerd. De lokale Antwerpse politie heeft op zondagnamiddag een controle uitgevoerd op de A12 in Berendrecht. In een Nederlands voertuig werd een lege lachgasfles aangetroffen, alsook verschillende ballonnen. De bestuurder was zo zeker van zijn stuk dat de collega’s toch maar verder gingen zoeken.

Een drugshond van de federale politie gaf teken op het dashboard. Onder de motorkap trof men vervolgens twee grote, luchtledig verpakte zakken aan met een totale inhoud van 2223,7 gram marihuana.

De betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd. In het voertuig trof men naast een dealershoeveelheid XTC-pillen ook nog 335 euro aan.

(Bron: federale politie)

(Themabeeld: © Pixabay)