Ruim 20 procent van de coronapatiënten heeft na 2 maanden nog steeds symptomen.

65 procent van de bevolking kent iemand in zijn dichte omgeving die ernstig ziek is geweest door het covidvirus, opvallend meer dan dan bij de eerste golf, dat is één van de vaststellingen in de laatste coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Bijna 25.000 mensen namen daaraan deel. En nog een opvallend cijfer: 22 procent van wie ziek is geweest ondervond daar twee tot drie maanden later nog altijd last van.