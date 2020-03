Ruim 50.000 passagiers kunnen niet op reis vertrekken bij Sunweb

Door de beslissing van touroperator Sunweb om alle vlieg- en wintersportvakanties tot eind maart te annuleren, valt de geplande reis van bijna 52.000 mensen in het water. Een 10.000-tal mensen zit op dit moment in het buitenland; zij zullen zo snel mogelijk terug naar België worden gebracht. Dat heeft Sunweb zondag gepreciseerd.

Verschillende reisorganisatoren, zoals ook TUI en Corendon, beslisten zaterdag de komende reizen te annuleren, nadat de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken had aangekondigd alle reizen naar het buitenland af te raden wegens het coronavirus. Bij Sunweb zijn alle vlieg- en wintersportvakanties alvast tot eind maart geannuleerd. Mocht daar nog een maand bijkomen, dan loopt het aantal getroffen reizigers op tot meer dan 105.000, luidt het bij de touroperator. Sunweb Group omvat de merken Sunweb, Eliza was here, Primavera, Gogo, Beachmasters, Husk, Bizztravel, Skistuds, Skikot, Snowblend, Écart en Odyssee.

(archieffoto Pixabay)